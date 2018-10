Noord-Koreaanse hackers zitten achter cyberaanvallen op banken Redactie

03 oktober 2018

15u37

Bron: Belga 1 Noord-Korea Een elitegroep van Noord-Koreaanse hackers is verantwoordelijk voor een golf van cyberaanvallen tegen banken waardoor het regime in Pyongyang "honderden miljoenen" dollars kon opstrijken. Dat bevestigen security-experts.

"De groep, APT38, staat los van andere hackingsoperaties van het land, maar is er wel aan gelinkt", zegt het cybersecuritybedrijf FireEye in een rapport dat vandaag is gepubliceerd en dat het bestaan van deze eenheid onthult.

De groep maakt deel uit van een grotere eenheid die bekend is onder de naam "Lazarus", maar heeft een grotere knowhow en specifieke middelen waardoor ze spectaculaire cyberaanvallen kan uitvoeren. "De werkwijze van APT38 bestaat erin om de tijd te nemen om haar doelwit door en door te kennen. De groep wacht soms maanden of meer dan een jaar om informatie te vergaren over", zegt Sandra Joyce van FireEye.

Volgens schattingen van het bedrijf kon APT38 tot een miljard dollar stelen van de banken.