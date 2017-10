Noord-Koreaanse hackers stelen honderden militaire documenten van Zuid-Korea EB

12u51

Bron: AFP 1 Getty Images Noord-Korea Noord-Koreaanse hackers hebben honderden gevoelige militaire documenten van Zuid-Korea gestolen. Het gaat onder meer over met de Verenigde Staten uitgewerkte actieplannen in geval van oorlog. Dat meldt een Zuid-Koreaanse krant.

Parlementslid Rhee Cheol-Hee vertelde aan de krant Chosun Ilbo dat Noord-Koreaanse hackers in september 2016 op het intranet van het leger geraakten en 235 gigabytes aan gevoelige informatie stalen.

Bij de documenten zat onder meer het Operationeel Plan 5015, een actieplan dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten opstelden in geval van oorlog met Noord-Korea. Dat bevatte plannen om de Noord-Koreaanse leider Kom Jong-un te laten verdwijnen.

Rhee wees erop dat volgens het ministerie van Defensie voor 80 procent van de ontbrekende documenten nog niet duidelijk is om welke het gaat. Zeker is dat het noodplan gestolen is, samen met details over de jaarlijkse gezamenlijke militaire oefeningen van Amerika en Zuid-Korea en informatie over militaire installaties en elektriciteitscentrales.

Een woordvoerder van het leger weigerde het bericht te bevestigen of te ontkennen, omwille van deze informatie ten behoeve van het defensiegeheim. Volgens Zuid-Korea heeft zijn noorderbuur een team van zo'n 6.800 hackers in dienst. Dat wordt ervan beschuldigd grootschalige cyberaanvallen te hebben gepleegd, onder meer in 2014 tegen Sony Pictures.