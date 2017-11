Noord-Koreaanse crisis: Japan bereidt zich voor op vluchtelingenstroom wanneer oorlog uitbreekt Luc Beernaert

19u03

Bron: The Independent, Yomiuri 4 AFP De Japanse premier Shinzo Abe. Japan neemt voorzorgen voor een mogelijke vluchtelingenstroom uit Noord-Korea. Noord-Korea Noord-Korea en de VS balanceren nog altijd op de rand van een oorlog. Om die reden maakt Japan plannen om het hoofd te kunnen bieden aan een verwachte vluchtelingenstroom uit Noord-Korea in het geval de oorlog uitbreekt. Zo maakt de Japanse kustwacht zich klaar om schepen uit het Koreaanse schiereiland naar Japanse havens te escorteren en worden plannen gemaakt om spionnen en terroristen op te sporen. Dat meldt de Japanse krant Yomiuri.

De Japanse kustwacht heeft plannen om schepen met mogelijks tienduizenden vluchtelingen uit Noord-Korea te begeleiden naar daartoe uitgekozen havens. Daar zal de politie de identiteit van de vluchtelingen controleren. Wie een crimineel verleden heeft of als een dreiging wordt gezien, kan zo weer uitgewezen worden. Waar die mensen dan naartoe zouden gebracht worden, is niet duidelijk.

Ook China vreest instroom vluchtelingen

Vluchtelingen die een tijdelijk verblijfsrecht krijgen, zullen overgebracht worden naar detentiecentra in het zuiden van het land. Maar eerst moeten ze een tijd in afzondering. Daarna zal de overheid beslissen of ze in Japan mogen blijven.

Dit wijst erop dat de spanningen omtrent het kernwapen- en nucleaire programma van het regime van Kim Jong-un in de regio voor grote ongerustheid zorgen. Ook China vreest een vluchtelingenstroom indien het conflict ten top wordt gedreven. Morgen vergezelt een Chinese topdiplomaat president Xi Jinping op zijn bezoek aan Noord-Korea, een week nadat Amerikaans president Donald Trump en Jinping elkaar ontmoetten. Daarbij drong Trump er bij Jinping op aan meer te doen om bondgenoot Noord-Korea in de pas te houden.

Gekapseisde vissers

Een woordvoerder van de Japanse immigratiedienst, Junji Ito, bevestigt dat de Japanse regering bekijkt hoe het een mogelijke instroom van Noord-Koreaanse vluchtelingen het hoofd kan bieden, maar weigert daarover details prijs te geven. Japans vice-premier Taro Aso opperde in september de mogelijkheid om gewapende vluchtelingen uit Noord-Korea neer te schieten.

Eerder vandaag verklaarde de Japanse kustwacht dat ze gisteren drie

Noord-Koreaanse mannen vanop een gekapseisde boot hadden gered en nog zoeken naar twaalf vermiste bemanningsleden. De mannen verklaarden vissers te zijn en geen overlopers. Japan wil de drie terug naar Noord-Korea sturen.

Strenge asielwetgeving

Japan heeft een strenge asielwetgeving en liet in de eerste helft van dit jaar slechts drie vluchtelingen toe, hoewel er een recordaantal van 8.561 nieuwe aanvragen was. Na de oorlog in Vietnam ving Japan, gespreid over drie decennia, wel 11.000 zogenaamde bootvluchtelingen op.