Noord-Korea wil minder VN-medewerkers binnen landsgrenzen IB

05 september 2019

03u51

Bron: ANP 0 Noord-Korea Noord-Korea wil het aantal hulpmedewerkers van de Verenigde Naties in het land flink verminderen. De VN heeft volgens het land “gefaald vanwege politieke hulp aan tegenstanders van Noord-Korea”. Dat staat te lezen in een brief aan de VN die persbureau Reuters heeft ingezien. De brief is op 21 augustus verstuurd door Noord-Korea.

Momenteel werken er zes VN-medewerkers in Noord-Korea en dat moet volgens het land worden teruggebracht naar één of twee. Daarnaast moeten er twee van de zes werknemers van de Wereldgezondheidsorganisatie weg en moet het aantal Unicef-medewerkers worden teruggebracht van dertien naar één of twee.

"Het aantal werknemers moet worden teruggebracht in verhouding met de hulp en het voedsel die ze leveren", staat in de brief. Bijna de helft van de 20 miljoen inwoners van het land is volgens de VN ondervoed en ook dit jaar was de oogst te mager voor de bevolking.