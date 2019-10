Noord-Korea wijst VS op “deadline” voor vriendschap tussen Kim Jong-un en Trump kv

27 oktober 2019

03u32

Bron: Reuters 0 Noord-Korea Er is geen vooruitgang in de betrekkingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten en de vijandigheden tussen beide landen houden aan. Dat zegt het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA vandaag.

In een mededeling laat Kim Jong-uns rechterhand Kim Yong-chol weten dat het een vergissing zou zijn van de VS om de deadline voor de “hechte persoonlijke vriendschap” tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te negeren. Die laatste heeft immers een deadline vooropgesteld aan het einde van 2019 voor gesprekken met de VS over denuclearisatie.

Kim Yong-chol was de gezant voor de nucleaire gesprekken met de VS, tot de onderhandelingen tussen beide landen spaak liepen tijdens een ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un in Vietnam in februari.



Volgens Kim Yong-chol voeren de VS nu op een “sluwere en meer verdorven manier” de druk op Noord-Korea op, in de plaats van in te gaan op de Noord-Koreaanse vraag voor een nieuwe benadering. De VS dringen er bovendien bij andere landen op aan om sancties aan Noord-Korea op te leggen.

Kim Yong-chol hoopt dat de relaties tussen de VS en Noord-Korea niet aantonen dat “er wel eeuwige vijanden, maar geen eeuwige vrienden bestaan”, luidt het in de mededeling.

Enkele dagen geleden drong Noord-Korea er bij Zuid-Korea op aan om hun resort op Kumgangsan, een berg in Noord-Korea nabij de zuidelijke grens en een symbool voor de samenwerking tussen beide landen, te verwijderen. Het resort is volgens Pyongyang “onooglijk” en “kapitalistisch”.

Noord-Korea stuurde daartoe vrijdag verwittigingen naar het Ministerie van Eenmaking in Seoul, dat instaat voor betrekkingen tussen beide partijen, en Hyundai Group, wiens filiaal Hyundai Asan Corp instond voor de bouw van het resort. In de documenten vraagt Noord-Korea dat de gebouwen gesloopt worden.