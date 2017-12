Noord-Korea waarschuwt wereldleiders: "Wij gaan ook in 2018 verder met nucleair programma" IVI

08u41

Bron: The Guardian, CNN 225 AFP Noord-Korea Noord-Korea zal ook volgend jaar zijn nucleair programma voortzetten en blijven verbeteren. Dat heeft de staatszender van het regime gisteren gezegd. Pyongyang waarschuwt wereldleiders dat ze "geen verandering moeten verwachten in het beleid" van het land.

"Noord-Korea is een onoverwinnelijke nucleaire macht die niet kan ondermijnd worden noch kan weg gestampt worden", zo was te horen op staatszender KCNA. "Verwacht geen verandering in ons beleid."

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vorige week beslist om onder andere de import van olie in Noord-Korea te limiteren. Schepen die olie en kolen smokkelen van en naar het land zullen harder aangepakt worden. Noord-Koreanen in het buitenland moeten binnen de 24 maanden terugkeren naar hun land. Kim Jong-un noemde de sancties vorige week al "een oorlogsdaad".

"Vooruitgang niet tegen te houden"

De Verenigde Staten hadden liever nog strengere sancties opgelegd. De Amerikanen wilden een volledige ban op import van olie en een bevriezing van alle internationale bezittingen van de Noord-Koreaanse regering en leider Kim Jong-un.

"De hardnekkige acties van de VS tegen Noord-Korea op politieke, economische, militaire en andere vlakken kon zelfs geen moment de vooruitgang van onze land tegenhouden", aldus KCNA. "De Democratische Volksrepubliek Korea is zelfverzekerd in de overwinning van zijn doelstellingen."