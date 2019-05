Noord-Korea waarschuwt: “Gebruik van geweld is geen monopolie van de VS” kv

29 mei 2019

20u30

Bron: Reuters 0 Noord-Korea Noord-Korea heeft vandaag uitgehaald naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse nucleaire proeven, rakettesten en militaire oefeningen maken volgens het land immers deel uit van een “kwaadaardige ambitie” om Noord-Korea met geweld te veroveren, terwijl de VS ondertussen aanzetten tot dialoog. “Het gebruik van geweld is helemaal geen monopolie van de Verenigde Staten”, waarschuwt Pyongyang.

De mededeling is van de hand van de directeur beleidsonderzoek aan het instituut voor Amerikaanse Studies. Hij beweert dat de VS op 13 februari, slechts enkele dagen voor de tweede top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, een kernproef hebben uitgevoerd. “De VS hebben op die manier hun ultieme intentie aangetoond dat ze op zoek zijn naar een oplossing voor de problemen op basis van geweld, hoewel ze naar buiten toe dialoog voorstaan”, luidt het in de verklaring.

Schurkenstaat

De auteur haalt ook uit naar John Bolton, Trumps nationale veiligheidsadviseur, en Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Het duo zou samen met andere vooraanstaande Amerikaanse diplomaten “de waardigheid van ons hoogste leiderschap beledigd hebben en beledigende taal gesproken hebben door Noord-Korea een ‘schurkenstaat’ te noemen.”



Bovendien hebben de VS een “vijandige list” uitgewerkt om hen met geweld te verstikken” door ervoor te waarschuwen dat Washington “van koers zou veranderen” als Noord-Korea zijn kernwapenprogramma niet staakt.

Verkenningsvluchten

De verklaring hekelt de recente gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea, alsook de Amerikaanse proeflanceringen van intercontinentale en onderwaterraketten en de Amerikaanse raketafweeroefeningen. Daarnaast klaagt Noord-Korea ook over de stijging van het aantal verkenningsvluchten boven het land en beschuldigt het regime de VS van “manoeuvres” om landingsvaartuigen en onderzeeërs die kernkoppen kunnen afvuren te installeren nabij Japan en rondom het Koreaanse schiereiland. Ook de aanhoudende Amerikaanse sancties, waaronder de inbeslagname van een van de grootste cargoschepen van het land, vallen in slechte aarde.

Geweld

“Dit alles toont aan dat de gezamenlijke verklaring van 12 juni (2018, red.) niet in rekenschap gebracht wordt door de Verenigde Staten en dat er helemaal geen verandering is in de Amerikaanse kwaadaardige ambitie om Noord-Korea met geweld te veroveren”, luidt het in de verklaring, verwijzend naar de verbintenis die Trump en Kim tijdens een eerste top vorig jaar aangingen om de relatie tussen beide landen te verbeteren.

“De VS kunnen maar beter onthouden dat hun vijandige daden alleen maar zullen leiden tot toegenomen spanningen in het nu al onstabiele Koreaanse schiereiland en tot de uitnodiging van tegenwind. Het gebruik van geweld is helemaal geen monopolie van de Verenigde Staten”, concludeert het bericht.

De mededeling volgt enkele dagen na Trumps mededeling dat hij zich geen zorgen maakt over de Noord-Koreaanse rakettesten die eerder deze maand plaatsvonden. Daarmee sprak hij zijn eigen veiligheidsadviseur John Bolton tegen die stelde dat de raketproeven van Noord-Korea “zonder twijfel” een schending waren van resoluties van de VN-Veiligheidsraad.