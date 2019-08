Noord-Korea vuurt twee raketten af en zegt ‘nooit meer’ met Zuid-Korea te praten IB

16 augustus 2019

02u33

Bron: Belga, Reuters Noord-Korea Noord-Korea heeft vandaag twee "niet geïdentificeerde projectielen" gelanceerd vanaf een plek aan de oostkust van het land. Dat bericht het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap en wordt bevestigd door Japan. Daarnaast gaf Noord-Korea aan dat de Zuid-Koreanen er niet op hoeven te rekenen dat beiden landen ooit nog rond de tafel gaan zitten.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un reageerde daarmee afwijzend op het verzoek van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in om de vredes- en ontwapeningsgesprekken te hervatten.

De nieuwe lanceringen, die volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten in de Japanse Zee terechtkwamen en werden afgevuurd in Tongchon in de oostelijke provincie Kangwon, zijn volgens Pyongyang een “waarschuwing” aan Washington en Seoel, die samen militaire manoeuvres houden in Zuid-Korea.

Sinds eind juli testte Noord-Korea al vijf raketten. Kim noemde deze oefeningen, die vorige week van start gingen, een “repetitie voor oorlog".

Patstelling

Het wegvallen van de dialoog tussen Noord en Zuid en de patstelling bij de uitvoering van een historische top tussen hun twee leiders vorig jaar, is volledig de verantwoordelijkheid van het Zuiden, zegt een Noord-Koreaanse woordvoerder in een verklaring. “Het zal duidelijk zijn, we hebben niets meer om over te praten met de Zuid-Koreaanse autoriteiten en we willen niet weer met hen samen gaan zitten.”

Dat Moon nog een opening ziet voor gesprekken, noemde de woordvoerder “waanideeën”.

Verschillende VN-resoluties verbieden Noord-Korea om raketten te lanceren, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen korte, middellange of lange afstand.