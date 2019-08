Noord-Korea vuurt opnieuw onbekende projectielen af kv

24 augustus 2019

01u49

Bron: Belga, ANP 1 Noord-Korea Noord-Korea heeft opnieuw twee onbekende projectielen afgevuurd. De projectielen werden vanochtend gelanceerd vanuit de oostelijke provincie Hamgyong-namdo en kwamen terecht in de Japanse Zee, zo meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, dat zich beroept op verklaringen van het leger in Seoul. Het is al de zevende lancering op minder dan een maand tijd.

"Ons leger volgt de situatie nauwlettend op in geval er nog meer lanceringen komen en blijft in staat van paraatheid", verklaarden de Zuid-Koreaanse stafchefs in een mededeling die door Yonhap werd verspreid.

De lancering volgt op een aantal eerdere rakettesten die het regime in Pyongyang heeft uitgevoerd. Noord-Korea heeft het aantal raketproeven opgevoerd nadat gesprekken met de Verenigde Staten over de ontmanteling van het kernprogramma van Pyongyang op niets zijn uitgelopen.



Gisteren zei een topdiplomaat van het geïsoleerde land dat Noord-Korea klaar is voor zowel een dialoog als een confrontatie met de Verenigde Staten.