Noord-Korea vuurt onbekend projectiel af IB

02 oktober 2019

01u30

Bron: Reuters 0 Noord-Korea Noord-Korea heeft opnieuw een projectiel gelanceerd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap op basis van het Zuid-Koreaanse leger. Ook de Japanse kustwacht verklaart de lancering te hebben waargenomen en vermoedt dat het om een raket gaat.

Volgens het Koreaanse leger heeft Noord-Korea een projectiel vanaf Wonson in de provincie Kanwon afgevuurd in oostelijke richting naar de zee. Het projectiel is volgens de Japanners neergekomen in de Japanse Exclusieve Economische Zone (EEZ). Voorlopig zijn er geen berichten van eventuele schade aan vliegtuigen of schepen in de buurt.

Enkele minuten eerder zou er volgens de Japanners nog een Noord-Koreaans projectiel net buiten de Japanse EEZ in zee gestort zijn.