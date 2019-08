Noord-Korea voerde test uit met “supergrote meervoudige raketwerper” kv

25 augustus 2019

00u25

Bron: Reuters 0 Noord-Korea Noord-Korea heeft gisteren een test uitgevoerd met een “supergrote meervoudige raketwerper” onder toezicht van dictator Kim Jong-un. Dat meldt het staatspersagentschap KCNA vandaag.

Zaterdag vuurde Noord-Korea twee korteafstandsraketten af vanuit de oostelijke provincie Hamgyong-namdo. De raketten belandden voor de oostkust van het land in zee.

Op foto’s die gepubliceerd werden door de Noord-Koreaanse staatsmedia is te zien dat de raketten gelanceerd werden uit grote buizen die gemonteerd waren op een oplegger.



Volgens analisten is het al minstens het vierde nieuwe raketsysteem dat onthuld werd door Noord-Korea sinds de gesprekken over denuclearisatie tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een top in februari vastliepen.

“Countering militaire dreiging”

Noord-Korea moet de ontwikkeling van nieuwe strategische en tactische wapens opvoeren om de “steeds toenemende militaire dreiging en het drukoffensief van de vijandige machten” te counteren, zei Kim gisteren volgens KCNA. De jonge wetenschappers die de raketten hebben ontwikkeld zijn “een dierbare schat en een rijkdom voor het land”, stelde hij verder.

KCNA meldde gisteren in een commentaarstuk dat Noord-Korea “de strategische veiligheid van het land nooit zal inruilen voor een verlichting van de sancties”.

“Rechtuit”

Amerikaanse diplomaten proberen de vastgelopen gesprekken met Noord-Korea over hun kernwapen- en ballistische rakettenprogramma’s weer op te starten. Tegen het land lopen immers zware sancties omwille van die programma’s.

Na de laatste tests beklemtoonde president Trump dat hij een goede relatie heeft met Kim Jong-un en dat de Noord-Koreaanse leider “behoorlijk rechtuit” met hem was.