Noord-Korea toont straffe beelden van laatste rakettest Redactie

07 augustus 2019

10u54 0

Noord-Korea heeft unieke foto’s gedeeld van hun laatste rakettest. Het Noord-Koreaanse leger testte twee korte afstandsraketten. De raketten vlogen vanop een luchthaven in het westen van het land naar het oosten waar ze uiteindelijk tot ontploffing op een eiland. De test dient als waarschuwing voor de Verenigde Staten en Zuid-Korea.

Sinds kort voeren die twee landen samen militaire oefeningen uit. Volgens het Zuid-Koreaanse leger was de rakettest van Noord-Korea al de vierde in twee weken tijd. De verschillende rakettesten en militaire oefeningen vergroten de spanningen weer in de regio.