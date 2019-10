Noord-Korea: test met nieuw type raket “succesvol” IB

03 oktober 2019

01u31

Bron: Belga 0 Noord-Korea Noord-Korea heeft gisteren met succes een ‘nieuw type’ ballistische raket getest, die werd afgevuurd vanuit een onderzeeër. Dat meldt het officiële nieuwsagentschap van Noord-Korea KCNA vandaag. Pyongyang kondigde eerder aan dat het zaterdag gaat samenzitten met Washington voor een eventuele hervatting van de nucleaire besprekingen.

KCNA identificeerde de raket als een Pukguksong 3, een zogenaamde Submarine-launched ballistic missile (SLBM), een door een strategische raket-onderzeeboot gelanceerde raket, die nog in ontwikkeling is. Noord-Korea heeft al eerder met dat type raket, waarvan bekend is dat ze door onderzeeërs kunnen worden afgevuurd, testen uitgevoerd.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un maakte zijn "hartelijke felicitaties" over aan de onderzoekseenheden betrokken bij de lancering, die volgens KCNA "geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van de buurlanden” had. Volgens Tokio viel echter een deel van de raket in de exclusieve economische zone van Japan, een maritiem gebied tussen territoriale en internationale wateren.

Noord-Korea heeft gisteren aangekondigd dat er zaterdag besprekingen over kernenergie met Washington zullen worden gehouden, wat het diplomatieke proces acht maanden na het mislukken van de top van Hanoi nieuw leven inblaast.