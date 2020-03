Noord-Korea: test lanceerinstallatie succesvol verlopen IB

30 maart 2020

01u22

Bron: ANP 0 Noord-Korea Noord-Korea zegt dat de meest recente test van een “supergrote meervoudige raketlanceerinstallatie” van een dag eerder een succes was, meldde het Noord-Koreaanse persbureau. Het land vuurde eerder zondag twee korteafstandsraketten vanaf de oostelijke kust richting de Japanse Zee.

Het Noord-Koreaanse persbureau KCNA meldde dat de lancering van twee ballistische raketten bedoeld was om de strategische en technische elementen van de raketlanceerder te onderzoeken. De lanceerinstallatie is sinds afgelopen augustus meerdere keren getest onder toezicht van leider Kim Jong-un.

KCNA vertelde niet of Kim aanwezig was bij de meest recente test, die werd geleid door vice-voorzitter Ri Pyong Chol. "Het inzetten van het wapensysteem van supergrote meervoudige raketlanceerders is een cruciale taak die van groot belang is in het realiseren van de nieuwe strategische plannen van de nationale defensie van de partij", zei Ri.