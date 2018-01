Noord-Korea stuurt 'hooggeplaatste' delegatie naar Winterspelen IB

05u59

Bron: ANP 1 Photo News De Noord-Koreaanse delegatieleider Ri Son-gwon (rechts) en zijn Zuid-Koreaanse ambtsgenoot Cho Myoung-gyon schudden elkaar de hand aan de onderhandelingstafel. Noord-Korea Noord-Korea zal een "hooggeplaatste" delegatie naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in februari sturen . Dat maakten de Noord-Koreaanse onderhandelaars bij de gesprekken met Zuid-Korea in de grensplaats Panmunjeom bekend. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap .

De gesprekken vinden plaats in grensdorp Panmunjeom. Beide landen raakten het eens over de ontmoeting na een verrassend vredesaanbod van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim verklaarde op nieuwjaarsdag dat hij een delegatie wou sturen naar de Olympische Spelen van 9 tot 25 februari in Pyongyang.

De Zuid-Koreaanse minister voor Eenwording, Cho Myong-gyon liet vlak voor de ontmoeting weten kalm het gesprek aan te gaan en de zaken niet te overhaasten. "Vandaag zullen we de dialoog aangaan om deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang en de Paralympische Spelen te bespreken, evenals de verbetering van de inter-Koreaanse relaties.''

Noord-Korea stelde ook voor om een groep fans te sturen voor de Spelen, een kunstenaarsgroep en een demonstratieteam taekwondo. De Zuid-Koreaanse onderhandelaars stelden op hun beurt gesprekken over humanitaire kwesties voor.

Familiehereniging

De Zuid-Koreaanse onderhandelaars stelden op hun beurt gesprekken over humanitaire kwesties voor. De organisaties van het Rode Kruis van beide landen zouden weer kunnen praten over nieuwe herenigingen van Koreaanse families die van elkaar gescheiden leven. De delegatie werd vlak voor de gedemilitariseerde zone opgewacht door een aantal opgetogen Zuid-Koreanen. Ze zwaaiden met vlaggen, waaronder die van een herenigd Korea.

Het is sinds december 2015 dat de twee Koreaanse landen weer officieel het gesprek aanknopen.

De deelname van de Noord-Koreanen aan de Winterspelen die in februari in Peyongchang gehouden worden, zal de veiligheid van de Spelen gevoelig doen toenemen aangezien de kans op een aanval vanuit het noorden dan gevoelig verkleint.