Noord-Korea schiet raket in Japanse wateren IB

02 oktober 2019

01u30

Bron: Reuters, ANP 0 Noord-Korea Een dag nadat bekend werd dat Amerikaanse en Noord-Koreaanse functionarissen weer met elkaar in gesprek gaan, heeft het regime in Pyongyang een rakettest uitgevoerd. Ten minste één raket landde in Japanse wateren, maar heeft voor zover bekend geen schade veroorzaakt.

Volgens het Zuid-Koreaanse leger heeft Noord-Korea een projectiel vanaf Wonson aan de oostkust van het land afgevuurd in oostelijke richting naar de zee. Het projectiel is volgens de Japanners neergekomen in de Japanse Exclusieve Economische Zone (EEZ). Enkele minuten eerder zou er volgens de Japanners nog een Noord-Koreaans projectiel net buiten de Japanse EEZ in zee gestort zijn. Voorlopig zijn er geen berichten van eventuele schade aan vliegtuigen of schepen in de buurt.

Mogelijke hervatting nucleaire besprekingen

Gisteren bevestigde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse zaken een bericht dat vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en Noord-Korea van plan zijn om in de komende week elkaar te ontmoeten. De ontmoeting is ter voorbereiding van een eventuele hervatting van de nucleaire besprekingen.

Acht maanden geleden liepen de diplomatieke inspanningen tussen beide landen vast na de mislukte top in de Vietnamese hoofdstad Hanoi.