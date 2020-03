Noord-Korea schiet opnieuw raket af IB

28 maart 2020

23u58

Bron: Belga, Reuters 5 Noord-Korea Noord-Korea heeft voor de vierde keer deze maand een raket afgeschoten. Het projectiel kwam neer in de Japanse Zee ten oosten van het land aldus het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Japan meldt dat het projectiel niet in de Japanse territoriale wateren gevallen is.

Het is niet bekend om wat voor soort projectiel het ging. Eerder deze maand ging het om ballistische raketten voor de korte afstand. Die lanceringen werden door het Zuid-Koreaanse leger veroordeeld.

Het Japanse ministerie van Defensie zegt via Twitter dat het informatie over de Noord-Koreaanse projectielen blijft verzamelen, analyseren en opvolgen.

Eerder deze maand vuurde het nucleair bewapende land al drie keer eerder soortgelijke projectielen af. Volgens Japan ging het om ballistische raketten. Analisten zeggen dat Pyongyang zijn nucleaire capaciteiten geleidelijk aan aan het verfijnen is, ondanks sancties en veroordelingen.

Onderhandelingen vastgelopen

Het Koreaanse schiereiland kende in 2018 een opmerkelijke rustige periode, met historische ontmoetingen tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. De onderhandelingen over denuclearisatie zijn echter vastgelopen sinds de tweede top tussen de twee leiders, in februari 2019 in Hanoi.