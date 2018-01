Noord-Korea plant parade met honderden raketten dag voor Winterspelen "om VS stuipen op het lijf te jagen"



31 januari 2018

Bron: CNN 0 Noord-Korea Noord-Korea is van plan om "honderden" raketten en wapens te tonen tijdens een parade op 8 februari, een dag voor de start van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Dat heeft de Amerikaanse zender CNN vernomen uit diplomatieke bronnen.

Met de tentoonstelling van honderden wapens en raketten – waaronder tientallen langeafstandsraketten – wil Noord-Korea “de Amerikanen de stuipen op het lijf jagen”, zegt een van de bronnen tegen CNN. De Hwasong-15 langeafstandsraketten die ook zullen getoond worden, zijn voor het eerst in november getest.

Volgens de bronnen is het ook niet uit te sluiten dat Noord-Korea “heel binnenkort” nog eens een rakettest uitvoert, om zo een sterk signaal uit te sturen naar de Amerikaanse troepen die in de regio zitten.

Spanningen

De deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen wordt gezien als een doorbraak die de spanningen kunnen doen afnemen op het Koreaanse schiereiland. Het proces verloopt echter niet zonder slag of stoot. Het regime van Kim Jong-un heeft gisteren nog een meeting met Zuid-Korea afgezegd omdat Zuid-Koreaanse media “het regime blijven beledigen”.

De VS heeft van in het begin de gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea gesteund. Maar die steun zal nu op de proef gesteld worden als Kim Jong-un effectief doorgaat met de parade een dag voor de Winterspelen. De Noord-Koreaanse staatszender zou bovendien de laatste dagen meer anti-VS berichten uitsturen. Zo zou de zender ook gewaarschuwd hebben voor “vreselijke gevolgen als de militaire oefeningen van de VS in de regio worden hervat na de Spelen”.

Geen buitenlandse media

Volgens de bronnen die CNN aanhaalt, zullen buitenlandse media deze keer niet toegelaten worden om de parade bij te wonen. Het regime wil “vragen over de lanceringscapaciteit van de raketten vermijden”. Door internationale media te bannen, heeft Noord-Korea alle controle over de beelden die de wereld worden ingestuurd.