Noord-Korea op oorlogspad? Land noemt Trump opnieuw “seniele oude man”

kv

05 december 2019

23u17

Bron: Reuters 0 Noord-Korea De opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over de militaire macht van Noord-Korea en leider Kim Jong-un kunnen een “erg gevaarlijke uitdaging” vormen als ze tot doel hebben Pyongyang te provoceren. Dat liet een Noord-Koreaanse topdiplomate vandaag verstaan.

Hij “houdt ervan raketten in de lucht te sturen”, zei Trump dinsdag over Kim Jong-un tijdens een ontmoeting met journalisten op de NAVO-top in Londen. “Daarom noem ik hem Rocket Man.” De Amerikaanse president voegde eraan toe dat Washington zich het recht voorbehoudt om militair in te grijpen in Noord-Korea. “Als we moeten, dan zullen we het doen.”

De uitspraken van Trump schieten bij Noord-Korea uiteraard in het verkeerde keelgat en riskeren de spanningen van twee jaar geleden weer naar boven te brengen, waarschuwt Choe Son Hui, de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken, in een verklaring die naar buiten werd gebracht door staatspersagentschap KCNA.

Het zou een geluk zijn als zijn opmerkingen simpelweg een plotse, verbale fout waren Choe Son Hui

“Het zou een geluk zijn” als Trumps opmerkingen simpelweg een “plotse, verbale fout waren, maar het wordt een andere zaak indien ze een geplande provocatie waren waarbij we opzettelijk geviseerd werden”, ging ze verder. Noord-Korea zal nu nauw in de gaten houden of Trump de uitspraken herhaalt, aldus Choe. “Als enige taal en uitspraken die de confrontatie aanwakkeren opnieuw opzettelijk herhaald worden op een cruciaal ogenblik als nu, dan is dat echt het herval van de seniliteit van een seniele oude man”, concludeerde ze.

In 2017 kwam het immers al tot een woordenwisseling tussen beide staatsleiders, nadat Trump Kim “Rocket Man” (Raketman, red.) noemde en die laatste reageerde door de Amerikaanse president, nu 73, te bestempelen als een “mentaal gestoorde Amerikaanse seniele oude man” (dotard, red.). Sindsdien hebben Trump en Kim elkaar drie keer ontmoet, maar de onderhandelingen over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse kernwapen- en raketarsenaal liepen vast.

Ondermijning Kim

“Als dit bedoeld is om dingen die doen denken aan die periode twee jaar geleden - toen er over de oceaan een woordenoorlog werd uitgevochten - weer opzettelijk naar boven te brengen, dan zal dat een erg gevaarlijke uitdaging vormen”, zei Choe vandaag. De uitspraken van Trump veroorzaken immers ophef en ondermijnen de waardigheid van de Noord-Koreaanse leider, zei hij vandaag.

Haat jegens het Amerikaanse volk

Het gebrek aan hoffelijkheid ten opzichte van Kim heeft “golven van haat van ons volk tegen de VS en de Amerikanen opgewekt en ze worden hoger en hoger”, waarschuwde Choe.

Woensdag verklaarde de Noord-Koreaanse legerchef dat hij teleurgesteld was in Trumps suggestie om militaire macht in te zetten tegen Pyongyang en hij waarschuwde ervoor dat elke aanval beantwoord zal worden met “onmiddellijke, gepaste acties.”

“Nieuwe weg” inslaan

Noord-Korea heeft dit jaar al een hele reeks korteafstandsraketten afgevuurd en Kim waarschuwde er eerder al voor dat de VS tot het einde van het jaar de tijd hebben om hun houding aan te passen of hij zou een niet nader toegelichte “nieuwe weg” inslaan.