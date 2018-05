Noord-Korea nog steeds bereid om in dialoog te treden met de Verenigde Staten: "Annulering top onverwacht en betreurenswaardig" IB

25 mei 2018

01u18

Bron: Belga 0 Noord-Korea Noord-Korea is ondanks het afblazen van de geplande top in Singapore volgende maand door de Amerikaanse president Trump, nog steeds bereid om in dialoog te treden met het land. Dat laat het staatsagentschap KCNA weten.

De beslissing van Amerikaanse president Donald Trump om de geplande ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un af te zeggen, is "extreem betreurenswaardig" en "niet naar wens van de wereld". Dat zegt de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Kim Kye-gwan in een mededeling verspreid door het staatspersagentschap KCNA. Pyongyang wil "op eender welk moment en op eender welke manier" in dialoog gaan met de Verenigde Staten.

"Annulering onverwacht en betreurenswaardig"

"De plotselinge aankondiging van de annulering van de ontmoeting is voor ons onverwacht en we kunnen die enkel betreurenswaardig noemen", aldus Kim. "We herhalen aan de Verenigde Staten onze vastberadenheid om samen te zitten voor een persoonlijke ontmoeting, op eender welk moment en op eender welke manier, om het probleem op te lossen."

Gisteren werd bekend dat de Amerikaanse president Donald Trump de geplande top met Noord-Korea, die op 12 juni zou plaatsvinden in Singapore, geannuleerd heeft.

Brief

In een brief aan Kim Jong-un, die vrijgegeven werd door het Witte Huis, liet Trump weten dat hij de ontmoeting afblaast wegens de "grote woede en openlijke vijandigheid" die Noord-Korea getoond heeft in zijn meest recente statement. Hij zei ook dat het Amerikaanse leger klaarstaat indien Noord-Korea "roekeloos" zou reageren.

In de brief, die rechtstreeks aan Kim Jong-un gericht is, liet Trump weten dat hij uitkeek naar de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider. "We waarderen de tijd, het geduld en de moeite die jullie in de onderhandelingen en de discussies rond de opkomende top hebben gestopt." Hij voegt eraan toe dat de ontmoeting "al heel lang gezocht werd door beide partijen".

Deur op een kier

Toch liet ook Trump de deur nog op een kier staan. "Ik had het gevoel dat er een mooie dialoog werd opgebouwd tussen jou en mij, en dat is de enige dialoog die er toe doet. Ik kijk er erg naar uit om je ooit te mogen ontmoeten", schreef Trump ook. Hij bedankte Kim Jong-un verder nog voor de vrijgelaten gijzelaars. "Dat was een mooi gebaar dat erg gewaardeerd werd."

Hij liet tot slot ook weten dat Kim Jong-un "niet moet aarzelen om te bellen of te schrijven" als hij zijn houding bijstelt.