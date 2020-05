Noord-Korea neemt “cruciale maatregelen” en vergroot kernwapenprogramma IB TT

24 mei 2020

02u22

Bron: Belga, Reuters 6 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een militaire bijeenkomst gehouden om nieuw beleid te bespreken om de nucleaire capaciteit van het land te versterken. Dat meldt staatspersbureau KCNA.

Hoe die versterking er precies uitziet, is onduidelijk. Maar er zouden “cruciale maatregelen” worden genomen “om de vuurkracht van de artillerie van het Koreaanse Volksleger aanzienlijk te vergroten”. Tijdens de bijeenkomst werden nieuwe beleidsmaatregelen uiteengezet om de nucleaire capaciteit van het land verder te vergroten en de strategische strijdkrachten op scherp te zetten, aldus KCNA. Ook is gesproken over de mogelijkheden om de “dreiging vanuit het buitenland” het hoofd te bieden, mogelijk een verwijzing naar de Verenigde Staten, nu onderhandelingen tussen de twee landen over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma muurvast zijn komen te zitten.



Analisten zeggen dat Pyongyang zijn nucleaire capaciteiten geleidelijk aan aan het verfijnen is, ondanks meerdere sancties en veroordelingen.

Eerste optreden in drie weken

Als de bijeenkomst, waarvan de datum niet is bekendgemaakt, de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden, is dat Kims eerste openbare optreden in bijna drie weken, volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.



In april was er lange tijd onduidelijkheid over de gezondheid van Kim, nadat hij afwezig was bij de viering van de geboortedag van zijn grootvader, Kim Il-sung. Pas weken later dook hij weer op bij de opening van een kunstmestfabriek.



Het nieuws over de nucleaire discussie in Noord-Korea komt nadat The Washington Post vrijdag meldde dat de regering van de Amerikaanse president Donald Trump overweegt om mogelijk de eerste Amerikaanse atoomtest sinds 1992 te houden, als potentiële waarschuwing voor Rusland en China.

Atoomtest

Het nieuws over de nucleaire discussie in Noord-Korea komt nadat The Washington Post vrijdag meldde dat de Amerikaanse regering op 15 mei had gesproken over het mogelijk houden van de eerste Amerikaanse atoomtest sinds 1992.

Het zou gaan om een potentiële waarschuwing voor Rusland en China, aldus de krant op basis van een hoge overheidsambtenaar en twee voormalig collega’s. Een ‘snelle test’ zou goed kunnen zijn voor de onderhandelingen Moskou en Peking, aldus de ambtenaar.

Een atoomtest zou mogelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de relatie met andere nucleaire mogendheden. Het druist in tegen het moratorium dat is ingesteld tegen de tests en dat al decennia van kracht is. Noord-Korea houdt zich er voor zover bekend als enige niet aan.