Noord-Korea: “Neem ons dreigement over waterstofbom maar letterlijk”

IVI

21u05

Bron: CNN 0 AFP De spanningen tussen de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump zijn nog niet van de baan. Noord-Korea Een hooggeplaatste diplomaat van Noord-Korea stuurt een duidelijke boodschap de wereld in: het dreigement over de lancering van een waterstofbom moet serieus genomen worden. “Noord-Korea heeft altijd woorden omgezet in daden”, zegt Ri Yong Pil in een interview met CNN.

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken had vorige maand laten verstaan dat zijn land wel eens een krachtige waterstofbom zou kunnen testen in de Stille Oceaan. “Onze minister van Buitenlandse Zaken is goed op de hoogte van de bedoelingen van onze grote leider", zegt Ri over dat dreigement. "Ik zou dus zeker zijn woorden letterlijk nemen."

De diplomaat zegt ook dat er "geen diplomatische gesprekken zijn tussen de VS en Noord-Korea”, zoals de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson eerder had verklaard. “De VS praten over militaire acties. Ze zetten ons langs alle kanten onder druk met sancties. Als je denkt dat dat tot diplomatie kan leiden, dan heb je het goed fout”, zegt Ri.