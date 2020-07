Noord-Korea meldt eerste mogelijke coronabesmetting en roept noodtoestand uit in zuidelijke grensstad IB

26 juli 2020

00u50

Bron: Belga 0 Noord-Korea In Noord-Korea is een eerste mogelijke coronabesmetting vastgesteld. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft meteen de noodtoestand uitgeroepen in de stad Kaesong waar de mogelijke besmetting is vastgesteld.

Volgens de staatsmedia is de vermoedelijke besmetting vastgesteld bij iemand die op 19 juli illegaal de militaire demarcatielijn is overgestoken nadat hij drie jaar geleden naar het zuiden was gevlucht.

Als het effectief gaat om corona, zou het gaan om de eerste officiële geval van corona in Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft meteen een spoedberaad gehouden en heeft beslist om de noodtoestand uit te roepen en de grensstad Kaesong te blokkeren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.