Noord-Korea heeft nieuw wapen: cyberaanvallen via Android avh

20u03

Bron: ANP 0 rv/epa Het nieuwe wapen van Kim Jong-un: cyberaanvallen via Android Noord-Korea Noord-Koreaanse staatshackers werken aan aanvallen via Android, het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. De schimmige hackersgroep Lazarus, die banden zou hebben met het communistische land, verlegt zijn aandacht naar het mobiele platform, meldt beveiliger McAfee vandaag.

Lazarus heeft een nepversie gemaakt van een app waarmee mensen de Bijbel in het Koreaans kunnen lezen. Die is gericht op christenen in aartsvijand en buurland Zuid-Korea. Als iemand nietsvermoedend de verkeerde app downloadt, zet de app de achterdeur van het toestel open. Zo kunnen kwaadwillenden informatie lezen en andere apps installeren.

De Androiddreiging zou betekenen dat Noord-Korea een nieuw wapen heeft gevonden. Tot nu toe gebruikte Lazarus vooral besmette e-mails om binnen te komen bij een doelwit. Lazarus wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de gijzelsoftware WannaCry, de inbraak in de systemen van Sony Pictures Entertainment en enorme digitale bankroven, waarbij vele honderden miljoenen dollars zijn buitgemaakt.