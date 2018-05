Noord-Korea gaat site kernproeven ontmantelen MV

12 mei 2018

16u17

Bron: Belga 0 Noord-Korea Noord-Korea "neemt technische maatregelen" om de site te ontmantelen waar het zijn kernproeven uitvoerde. Het regime nodigt de buitenlandse pers uit op een ceremonie naar aanleiding van de ontmanteling. Die zal afhankelijk van de weeromstandigheden tussen 23 en 25 mei plaatsvinden, zo meldt het staatsagentschap KCNA zaterdag.

Het communistische regime in Noord-Korea voerde zijn kernproeven uit op de site van Punggye-ri in een bergachtige regio in het noorden van het land. Pyongyang had de sluiting van de nucleaire site eind april al aangekondigd, maar een precieze datum werd toen niet naar voren geschoven.

Volgens KCNA zal de sluiting dus nog deze maand plaatsvinden, nog voor het historische treffen tussen machthebber Kim Jong Un en de Amerikaanse president Donald Trump dat voorlopig is gepland op 12 juni.

Of de sluiting meer dan een symbolisch gebaar is, is twijfelachtig. Volgens Chinese geologen is de site door vroegere ondergrondse nucleaire tests beschadigd en zo goed als onbruikbaar geworden.