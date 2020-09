Noord-Korea dreigt met escalatie als Zuid-Korea zeegrens blijft oversteken om lichaam gedode man te zoeken IB

27 september 2020

04u30

Bron: Belga 0 Noord-Korea Noord-Korea heeft Zuid-Korea zondag gewaarschuwd dat het de westelijke zeegrens niet meer mag oversteken in de zoektocht naar het lichaam van de Zuid-Koreaanse ambtenaar die gedood werd door Noord-Koreaanse soldaten.

Seoel is op zoek naar het lichaam van de 47-jarige medewerker van het ministerie van Oceanen en Visserij, die eerder deze week verdween tijdens een inspectie op een tiental kilometer ten zuiden van de zeegrens tussen beide landen.

Volgens Zuid-Korea hebben Noord-Koreaanse soldaten dinsdag op de man geschoten omdat ze dachten dat hij een indringer was. Seoel denkt dat Pyongyang het lichaam verbrandde, terwijl Pyongyang stelt dat het lichaam verdween in de zee.

Militaire demarcatielijn

"We eisen dat het zuiden onmiddellijk de indringing stopt via de militaire demarcatielijn in de westelijke zee, die kan leiden tot de escalatie van de spanningen", aldus het staatspersagentschap KNCA.

Volens KNCA onderzoeken de Noord-Koreaanse autoriteiten het "vreselijke voorval dat nooit had mogen gebeuren" en zullen ze Zuid-Korea vrijdag op de hoogte brengen van hun "uitgebreide bevindingen". Noord-Korea zal een zoekactie organiseren in de zuidwestelijke waters en de westkust, klinkt het nog.

Zuid-Korea mag wel zoekacties uitvoeren in zijn eigen wateren, "maar we kunnen het nooit negeren als men binnendringt in onze territoriale wateren en we raden het zuiden met klem af om dat te doen".

Volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap zet Zuid-Korea zondag zijn zoektocht verder ondanks de waarschuwingen van Noord-Korea.

