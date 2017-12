Noord-Korea: “De enige vraag is: wanneer zal de oorlog uitbreken?" kv

00u07

Bron: Reuters 0 REUTERS Deze foto, die werd verdeeld door het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA, toont volgens KCNA inwoners van het land die zijn samengekomen om de vervollediging van het arsenaal kernwapens van het land te vieren. Noord-Korea De gezamenlijke militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea en de Amerikaanse oorlogsdreigingen aan het adres van Pyongyang, maken de uitbraak van een oorlog op het Koreaanse schiereiland tot “een vaststaand feit", zegt een woordvoerder van Noord-Korea’s ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

“De enige vraag is nu: wanneer zal de oorlog uitbreken?” voegde de woordvoerder eraan toe in een verklaring die publiek werd gemaakt door het officiële staatspersagentschap KCNA.

“We willen geen oorlog, maar we zullen ons er ook niet voor verbergen en als de VS ons geduld verkeerd zouden inschatten en het vuur aan de lont van een kernoorlog steken, dan zullen we er met onze machtige nucleaire kracht, die we voortdurend hebben uitgebreid, zeker en vast voor zorgen dat de VS de gevolgen ervan zullen dragen," klonk het nog.