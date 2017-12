Noord-Korea blijft communiceren met VN LB

Bron: ANP 0 EPA VN-gezant Jeffrey Feldman begroet de Noord-Koreaanse buitenlandminister Ri Yong-ho. Noord-Korea De Verenigde Naties en Noord-Korea zijn overeengekomen om regelmatig overleg te blijven voeren. Dat is de uitkomst van een vierdaags bezoek van VN-gezant Jeffrey Feltman aan het geïsoleerde land.

Feltman is de hoogste functionaris van de VN die Noord-Korea in vijf jaar tijd bezocht. Hij liet weten dat het "dringende noodzaak" is te blijven communiceren om een oorlog af te wenden.

Ondanks een groot pakket aan sancties die de VN Noord-Korea heeft opgelegd, stemde het land ermee in om te blijven praten.

Daar kwamen vandaag nog eens extra maatregelen van Zuid-Korea bovenop. In navolging van de Verenigde Staten zet het Koreaanse buurland twintig Noord-Koreaanse bedrijven en twaalf individuen op een zwarte lijst. Op die manier willen ze voorkomen dat het nucleaire programma van het regime in Pyongyang wordt gefinancierd met buitenlands geld.