Noord-Korea bedreigt VS opnieuw in propagandavideo

14u19

Noord-Korea heeft een propagandavideo gelanceerd waarin het land de Verenigde Staten nogmaals bedreigt. De video komt er nadat de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho eerder had laten verstaan dat zijn land zich "het recht behoudt voor Amerikaanse toestellen neer te schieten".







Een nieuwe stap in de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea: de propagandafilm van de Noord-Koreanen heeft duidelijk de Amerikanen in het vizier. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen worden vernietigd met een raket, in de tekst wordt verwezen naar "madman" Trump en ook het leger wordt aangesproken. "Zij die durven schade toe te brengen aan de Grote Natie van de Paektusan, zullen nooit ontsnappen aan het lot dat van hen een dolende geest zal maken", staat er te lezen. Analisten binnen het Amerikaanse leger zijn er echter niet van overtuigd dat Noord-Korea ook effectief de mogelijkheid heeft om gevechtsvliegtuigen uit de lucht te schieten, zoals in de video is te zien.