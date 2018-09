Noord- en Zuid-Koreaanse leiders ontmoeten elkaar van 18 tot 20 september JL

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in ontmoeten elkaar in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, van 18 tot 20 september. Dat maakte het presidentiële kantoor in Seoel vandaag bekend. Kim Jong-un stelde dat beide Korea's verder moeten werken aan een denuclearisering.

De data zijn gisteren beslist op een vergadering tussen een Zuid-Koreaanse delegatie en de Noord-Koreaanse leider in Pyongyang. Kim Jong-un herbevestigde daarbij zijn engagement voor een kernwapenvrij Koreaans schiereiland, aldus het Noord-Koreaanse staatsnieuwsagentschap KCNA.

Het zal al de derde ontmoeting zijn tussen de Koreaanse leiders, na hun eerste in april en hun tweede in mei, telkens in het dorp Panmunjom op de grens tussen beide Korea's. Technisch zijn Noord- en Zuid-Korea met elkaar nog in oorlog, want de Koreaanse oorlog van 1950-1953 eindigde zonder een vredesakkoord.