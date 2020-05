Noord- en Zuid-Korea schonden wapenstilstand na geweerschoten op 3 mei JOBR

26 mei 2020

15u30

Bron: DPA 0 Noord-Korea Noord- en Zuid-Korea hebben allebei de wapenstilstand uit 1953 geschonden bij een vuurgevecht op 3 mei in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. Dat zegt het commando van de Verenigde Naties (UNC).

Volgens een UNC-woordvoerder was het onmogelijk om te bepalen of Noord-Korea met opzet een Zuid-Koreaanse wachtpost onder vuur had genomen. Wat wel zeker is, is dat beide partijen zonder toelating wapens hebben afgevuurd. De woordvoerder stelde ook dat Noord-Korea geen antwoord gaf op herhaalde vragen naar informatie over het incident. Daarbij zijn geen gewonden gemeld.

“Per ongeluk”

Zuid-Korea schoot richting Noord-Korea en stuurde een waarschuwingsboodschap uit nadat de Noord-Koreanen het vuur openden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei kort na het incident dat de schoten uit het noorden wellicht “per ongeluk” waren afgevuurd.

Noord- en Zuid-Korea zijn nog steeds technisch in oorlog met elkaar sinds de wapenstilstand die de Koreaanse oorlog in 1953 beëindigde. In tegenstelling tot zijn naam is de gedemilitariseerde zone, die het schiereiland in twee staten verdeelt, een van de meest versterkte plaatsen op aarde. De zone is ongeveer 4 kilometer breed en zowat 250 kilometer lang.

