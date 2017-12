NAVO waarschuwt: "Noord-Koreaanse raket kan ook Europa raken" LB

Bron: ANP 88 Photo News Zuid-Korea stelde vorige week al dat de geteste Hwasong-15-raket een afstand van meer dan 13.000 kilometer kan overbruggen. Noord-Korea De intercontinentale raketten van Noord-Korea kunnen volgens de NAVO niet alleen de VS, maar ook Europa bereiken. Dat blijkt uit de rakettest van vorige week. Vandaag beginnen de VS en Zuid-Korea aan hun grootste gezamenlijke luchtmachtoefening ooit. Noord-Korea dreigt met een "verschrikkelijke vergelding".

De hele wereld moet "maximale druk" uitoefenen op Noord-Korea om tot een vreedzame oplossing te komen, zegt NAVO-topman Jens Stoltenberg. Een militaire actie is volgens hem vooralsnog niet aan de orde. Hij zei te vertrouwen op de afschrikkende werking van de militaire kracht van de alliantie.

'De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse oorlogsstokende legermarionetten moeten weten dat de oefening hun zelfvernietiging zal versnellen' Noord-Koreaans woordvoerder

De kwestie staat hoog op de agenda van een overleg dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de 29 NAVO-landen deze week in Brussel hebben. Het onderwerp wordt morgenavond besproken bij een diner waar ook de Amerikaanse minister Rex Tillerson bij is.

Zuid-Korea stelde vorige week al dat de geteste Hwasong-15-raket een afstand van meer dan 13.000 kilometer kan overbruggen.

Militaire manoeuvres

Vandaag begonnen Zuid-Korea en de Verenigde Staten met honderden gevechtsvliegtuigen aan hun grootste gezamenlijke luchtmachtoefening ooit. Ook die manoeuvres zetten, naast de sancties van de Verenigde Naties, kwaad bloed bij het regime van Kim Jong-un. De oefening volgt een week nadat Noord-Korea testen deed met zijn krachtigste raket.

De vijfdaagse oefening, die Vigilant Ace wordt genoemd, wordt volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie georganiseerd om het land beter tegen de noordelijke buren te beschermen en de effectiviteit van de militairen te verbeteren.

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse Comité voor de Vreedzame Hereniging van Korea zei gisteren in een verklaring dat de training de 'volledige vernietiging' van Noord-Korea tot doel heeft.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov noemt de houding van Washington al fundamenteel onjuist

"De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse oorlogsstokende legermarionetten moeten in gedachten houden dat hun escalerende provocatie en toenemend aantal misdaden alleen maar zullen leiden tot een nog verschrikkelijkere vergelding. Het zal hun zelfvernietiging versnellen”, valt in de verklaring te lezen. De verklaring volgde op een waarschuwing van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat stelde dat de Verenigde Staten om een kernoorlog vraagt.

Provocatie

Amerikaanse functionarissen hebben hun zorgen uitgesproken over de Noord-Koreaanse rakettest die vorige week plaatshad. Het land lanceerde toen een nieuw type ballistische raket. De Hwasong-15 heeft een bereik van 13.000 kilometer. Pyongyang beweerde dan ook dat het in staat was om het Amerikaanse vasteland te treffen.

Ook Rusland heeft zich uitgesproken over de toegenomen spanningen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov noemde de houding van Washington fundamenteel onjuist. De minister veroordeelt de rakettest van Noord-Korea, maar vindt dat de VS het verkeerde pad van provocatie bewandelt in de aanpak van Kim Jong-un.