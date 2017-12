Moskou: "Noord-Korea zoekt directe dialoog met VS over kernprogramma" LB

20u23

Bron: ANP 0 EPA Russisch staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Igor Morgoelov zei dat Noord-Korea een directe dialoog zoekt met de VS over zijn nucleair programma. Noord-Korea Rusland heeft de communicatiekanalen met Noord-Korea openstaan en is klaar om zijn invloed op Pyongyang te doen gelden. Dat heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Igor Morgoelov gezegd tegen persbureau RIA.

Het Kremlin beschermt de van de buitenwereld afgezonderde communistische staat van oudsher, maar de laatste Noord-Koreaanse atoom- en rakettesten hebben ook Moskou geërgerd. Morgoelov riep op andere methodes te verzinnen in de omgang met het bewind van Kim Jong-un. "Alleen isoleren gaat niet werken. Dat brengt ons niet verder. Het verslechtert de situatie en is levensgevaarlijk".

Morgoelov vertelde ook dat Noord-Korea een directe dialoog zoekt met de Verenigde Staten over zijn nucleaire programma. "Washington noch Pyongyang wil echt oorlog maar toch bestaan zulke scenario's. We staan op de rand".

In Washington liet woordvoerster Katina Adams in een reactie weten dat de regering-Trump nog altijd een vreedzame, diplomatieke oplossing wil voor de kernraketdreiging uit Noord-Korea, maar dat het regime "door zijn daden heeft laten zien niet geïnteresseerd te zijn in praten".

"We moeten gericht blijven op verhoging van de prijs die Pyongyang gaat betalen voor het doorgaan met de ontwikkeling van massavernietigingswapens".