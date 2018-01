Mexico onderschept Noord-Koreaanse spionagesoftware IB

23u55

Bron: ANP 2 ANP XTRA Archieffoto. Noord-Korea Amerikaanse en Mexicaanse medewerkers van justitie hebben in Mexico spionagesoftware van Noord-Korea onderschept. Justitie in Mexico meldde vandaag dat het programma Fallchill was geïnstalleerd op de server van een particulier telecombedrijf.

De server is buiten werking gesteld en de malware is vernietigd. Bij de actie werkte Mexicaanse justitie samen met de Amerikaanse recherchedienst FBI. Het is niet bekend wat de gevolgen zijn van de inzet van Fallchill in Mexico door Noord-Korea.

Volgens de FBI maakt Fallchill verbinding met servers in Noord-Korea.