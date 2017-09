Lijkschouwer Otto Warmbier vond geen bewijzen van foltering of tandletsels Joeri Vlemings

13u38

Bron: BBC, The Guardian, ABC News 0 AP Noord-Korea "We weten niet wat er met hem gebeurd is, punt." Dat zei lijkschouwer Lakshmi Sammarco over de Amerikaanse student Otto Warmbier in een reactie op de ouders, die hadden verklaard dat hun zoon gefolterd was in Noord-Korea. "Zijn ondertanden leken wel herschikt te zijn met een tang", getuigde de vader eergisteren. "We vonden geen bewijs van letsels aan de tanden", countert Sammarco.

Otto Warmbier kwam als een gezonde 22-jarige student begin 2016 in Noord-Korea aan en werd in juni van dit jaar gerepatrieerd naar Cincinnati met ernstige hersenschade, in een soort van comateuze toestand. Zes dagen later stierf hij, volgens Sammarco door een gebrek een zuurstof- en bloedtoevoer naar de hersenen, zoals bij een hartstilstand. Een gevolg van een trauma dat hij meer dan een jaar eerder had opgelopen. Hoe, valt niet meer te achterhalen.

AP

Warmbier zat in Noord-Korea vijftien jaar dwangarbeid uit, een straf die hij kreeg voor het stelen van een propagandaposter in een hotel. De ouders gaan er, net als president Donald Trump overigens, van uit dat de Noord-Koreanen hun zoon in de gevangenis zwaar mishandeld hebben. Lijkschouwer Lakshmi Sammarco heeft begrip voor de houding van de getormenteerde Fred en Cindy Warmbier, maar zegt dat ze zichzelf enkel baseert op de wetenschappelijke feiten om conclusies te trekken. En die zijn dat zij geen sporen van trauma's aan tanden of kaak noch van herstellende breuken vond.

AP

Sammarco had het lijk van Warmbier na zijn overlijden in juni onderzocht met een 'virtuele lijkschouwing', waarbij er niet in het lijk gesneden wordt. De ouders weigerden een volledige autopsie. Volgens Sammarco was Warmbier goed doorvoed, had hij geen doorligwonden en zag zijn huid er uitstekend uit. "Dat wijst erop dat hij constant verzorging kreeg", aldus de lijkschouwer. Warmbier vertoonde wel enkele littekens, maar die konden toegeschreven worden aan behandelingen met medische apparatuur. Slechts één daarvan bleef onverklaard.



"We zullen alleen te weten komen wat er precies met Otto gebeurd is, als degenen die erbij waren, naar voren treden en het ons zeggen", stelde Lakshmi Sammarco de zaken duidelijk.

REUTERS

AFP