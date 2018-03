Kim Jong-un zit voor het eerst sinds machtsovername met Zuid-Koreaanse gezanten om de tafel IB

06 maart 2018

00u19

Bron: ANP 0 Noord-Korea Speciale gezanten van de Zuid-Koreaanse regering hebben een ontmoeting gehad met dictator Kim Jong-un. Het was voor zover bekend de eerste keer dat de Noord-Koreaanse leider om de tafel zat met functionarissen uit het Zuiden. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Kim en de delegatieleden spraken volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA onder meer over het "verminderen van de militaire spanningen op het Koreaanse schiereiland''. Ook zou de dictator kennis hebben genomen van ,,de intentie van president Moon Jae-in" een top te organiseren. Daarop zou een bevredigende overeenkomst'' zijn gesloten, aldus KCNA.

De dictator organiseerde ook een diner voor de speciale gezanten, zei een woordvoerder van het Blauwe Huis, het kantoor van de Zuid-Koreaanse president. De tienkoppige delegatie arriveerde maandag per vliegtuig in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang."

(lees verder onder de foto)

Tweedaags bezoek

Meteen na het tweedaagse bezoek aan Noord-Korea zullen de gezanten naar de Verenigde Staten afreizen. In Washington doen ze verslag van de ontmoeting in Pyongyang. Zuid-Korea hoopt dat het bezoek bijdraagt aan gesprekken tussen Noord-Korea en de VS.

Een Noord-Koreaanse delegatie bracht vorige maand al een bezoek aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. Het communistische noorden en het pro-westerse zuiden zijn sinds 1950 in oorlog. Sinds 1953 is er een wapenstilstand, maar die wordt regelmatig geschonden en de spanning loopt vaak op.