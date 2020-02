Kim Jong-un waarschuwt voor “ernstige gevolgen” als coronavirus uitbreekt in Noord-Korea kv

29 februari 2020

04u39

Bron: Reuters 0 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft vrijdag toezicht gehouden op militaire oefeningen in zijn land, meldt het staatspersagentschap KCNA. Daarnaast gaf hij de autoriteiten de opdracht om “alle kanalen en ruimtes via dewelke de besmettelijke ziekte zich kan verspreiden af te sluiten en de controles, tests en quarantaines te verstrengen”, aldus KCNA.

Op dit ogenblik zijn er nog geen officieel bevestigde gevallen van het coronavirus in Noord-Korea, maar volgens staatsmedia is er een quarantaineperiode van een maand opgelegd voor mensen die symptomen vertonen en werden er “hoogintensieve” maatregelen getroffen, waaronder verstrengde controles aan grensgebieden, luchthavens en zeehavens.



De militaire drill van vrijdag moest de “mobiliteit en het aanvalsvermogen met vuurkracht” aan de frontlinie testen en Kim was “erg tevreden”, aldus KCNA vandaag.

“Ernstige gevolgen”

In een aparte mededeling berichtte KCNA ook dat Kim een vergadering van het machtige politbureau van de heersende Arbeiderspartij had bijeengeroepen om een striktere handhaving van de “uitstekende anti-epidemische maatregelen” te bespreken om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. “Indien de besmettelijke ziekte die zich ongecontroleerd verspreid zijn weg vindt naar ons land, zal dat ernstige gevolgen inhouden”, aldus Kim volgens het KCNA.

Evacuatie buitenlandse diplomaten

Momenteel wordt er gewerkt aan een plan om een zestigtal buitenlandse diplomaten te evacueren uit Noord-Korea. Het gaat onder andere om diplomaten uit Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, berichtte CNN vandaag op gezag van een anonieme bron in Noord-Korea. Ook andere landen met diplomatieke missies in Noord-Korea zouden volgens CNN hun operaties in het land terugschroeven.

“Kims activiteiten lijken bedoeld om te tonen aan zijn volk dat zijn campagne een zelfvoorzienende economie te worden geen hinder ondervindt, terwijl hij de militaire moraal aanwakkert en toont dat ze niet getroffen zijn door het virus”, zegt Kim Dong-yup, professor aan de Kyungnam-universiteit in Seoel.

