Kim Jong-un voor het eerst in weken weer gezien

01 mei 2020

23u30

Bron: ANP 14 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor het eerst in twintig dagen weer in het openbaar gezien. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op basis van berichten in de Noord-Koreaanse media.

Kim zou met ernstige gezondheidsproblemen kampen en zich daarom hebben teruggetrokken. De afgelopen weken werd veel gespeculeerd over de toestand van de Noord-Koreaanse leider.

Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA bezocht Kim zaterdag (lokale tijd) een nieuwgebouwde mestfabriek ten noorden van hoofdstad Pyongyang. Daar zou voor hem zijn gejuicht. Officiële staatsmedia hebben zaterdag foto’s vrijgegeven van het bezoek. Daarop is een lachende Kim te zien die met mensen praat en een toer maakt over het fabriekscomplex.

De Amerikaanse president Donald Trump wilde niet reageren op de nieuwe berichten over Kim. “We zullen er op het juiste moment iets over zeggen”, zei hij tegen verslaggevers in het Witte Huis. Eerder zei Trump al te betwijfelen dat de Noord-Koreaanse leider met ernstige gezondheidsklachten zou kampen.

Kim liet zich vorige maand niet zien op de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdag op 15 april. Dan wordt stilgestaan bij de geboorte van zijn grootvader Kim Il-sung, de Noord-Koreaanse vader des vaderlands. De afwezigheid van Kim gold als zeer ongebruikelijk en leidde tot speculatie dat hij misschien ernstig ziek zou zijn of zelfs overleden.

Noord-Koreaanse media berichtten eerder wel dat de leider diplomatieke brieven stuurde, maar traden niet in detail over waar hij zich bevindt.

