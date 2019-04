Kim Jong-un slaat hardere toon aan om sancties, Zuid-Koreaanse president spreekt met Trump Redactie/IB

11 april 2019

04u11

Bron: AD, ANP 0 Noord-Korea Kim Jong-un wil landen die Noord-Korea sancties opleggen “een serieuze slag” toebrengen door als land meer zelfvoorzienend te worden. Dat meldt het persagentschap KCNA op basis van een toespraak die de Noord-Koreaanse leider hield voor topleden van de Koreaanse Arbeiderspartij.

“We moeten de vijandige machten een serieuze slag toebrengen die ten onrechte vastbesloten zijn ons met sancties te laten vallen door het socialistische systeem te bevorderen naar een hoge mate van zelfredzaamheid”, citeert KCNA de Noord-Koreaanse leider.

Zonder de Verenigde Staten bij naam te noemen, lijkt Kim hiermee een hardere toon richting Washington aan te slaan. Noord-Korea en de VS zijn al langer in gesprek om de betrekkingen te normaliseren. Een tweede ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump eind februari in Vietnam leverde echter geen resultaat op.

Voortgang ontmanteling kernwapenprogramma

Trump ontvangt vandaag in Washington zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae-in om te overleggen over Noord-Korea. Het is de eerste keer sinds de Amerikaans-Noord-Koreaanse top eind februari in Vietnam dat de twee elkaar ontmoeten.

Op tafel ligt de voortgang van de ontmanteling van het kernwapenprogramma van Pyongyang. Daarover werden in Vietnam geen nieuwe afspraken gemaakt.

Moon heeft ingezet op een verbetering van de relatie met het dictatoriale buurland. Hij wil Kim later dit jaar in Seoul ontvangen, om het vastgelopen overleg vlot te trekken.