Kim Jong-un reist 4.500 kilometer met gepantserde trein voor topontmoeting met Trump

23 februari 2019

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un reist met een gepantserde trein naar zijn tweede topontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Die vindt volgende week plaats in Vietnam. Dat hebben verschillende media gemeld. Het gaat om een trip van 4.500 kilometer tussen Pyongyang en Hanoi.

Vanavond (plaatselijke tijd) reed een trein uit Noord-Korea bij Dandong de grens met China voorbij. Veiligheidstroepen hadden voordien de straten rond het station van de stad afgezet, zo berichtte het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap onder aanhaling van informanten. Er wordt aangenomen dat Kim in de trein zat.

Het Russische persbureau Tass berichtte onder aanhaling van een Noord-Koreaanse diplomaat dat de Noord-Koreaanse leider vanuit Pyongyang de trein genomen had. Vanuit Noord-Korea kwam geen bevestiging van het vertrek.

Het is niet de eerste keer dat Kim Jong-Un de trein neemt voor een buitenlandse reis. In maart vorig jaar reisde hij naar China. Het is een speciale gepantserde trein die tegen kogels bestand is. Zijn vader, de eind 2011 overleden Kim Jong-Il, gebruikte de trein al voor reizen naar China en Rusland.

Kim Jong-Un en Trump ontmoeten elkaar woensdag in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Daar zouden beide leiders vooral de praktische kant van een denuclearisatie in Noord-Korea verder bespreken. Grote stappen voorwaarts worden er niet verwacht.