Kim Jong-un is (vermoedelijk) jarig, maar niemand mag het weten

12u55

Bron: The Independent 0 REUTERS Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un viert vandaag zijn 35ste verjaardag. Of dat wordt toch vermoed. Want over de geboortedag van Kim doet het regime erg geheimzinnig. De dag is niet gemarkeerd op officiële kalenders en er zullen ook geen parades gehouden worden of raketten afgevuurd worden, beiden nochtans een geliefde bezigheid van de leider. Maar vanwaar die geheimdoenerij over de jarige Kim Jong-un?

In Noord-Korea wordt de leider van het regime bijna - al dan niet verplicht - als een god behandeld en aanschouwd door de burgers. Vreemd dus, dat iets normaal als een verjaardag strikt geheim moet blijven. Nochtans wordt de verjaardag van Kims overleden vader Kim Jong-il ieder jaar gevierd op 16 februari en is het zelfs een nationale feestdag in het land: de "Dag van de Schitterende Ster”.

Ook grootvader Kim Il-sung wordt herdacht op zijn verjaardag (15 april) met de feestdag “Dag van de Zon”. Op die dagen worden de Noord-Koreanen verplicht om naar de staatszender te kijken, waar de overleden leiders alleen maar worden geprezen. Traditionele vieringen worden er opgedrongen, tranen zijn daarbij aan te raden. Maar voor de verjaardag van de jongste leider, is geen nationale feestdag geprikt.

"Speciaal liedje"

Zijn geboortedag wordt niet enkel gewoon verzwegen, het regime doet ook erg haar best om de gebeurtenis te verdoezelen. Dennis Rodman, Amerikaans basketbalspeler en vriend van Kim, zong in 2014 "Happy Birthday" voor de leider aan het begin van een basketbalwedstrijd in Pyongyang. In de rest van de wereld was de video overal te zien, maar in Noord-Korea zelf werd de burgers verteld dat de basketballer een "speciaal liedje" had gezongen. Er werd met geen woord gerept over een "happy birthday".

Respect

Volgens sommigen wordt de verjaardag van de jongste leider geheimgehouden uit respect voor de vorige Kims. "Kim Jong-un is dan wel de leider, maar zijn leiderschap is nog jong", zegt Aiden Foster-Caster, onderzoeker in Sociologie en het moderne Korea aan de Leeds University. "Ik denk dat het voor het regime lijkt alsof ze het zouden "overhaasten" als ze de focus nu al op Kim Jong-un zouden leggen."

Ook Owen Miller, professor in Koreaanse Studies, ziet daar de verklaring. "Ze vinden het waarschijnlijk te vroeg om de persoonlijkheidscultus rond Kim Jong-un naar hetzelfde niveau te brengen als dat van de vorige leiders." Miller wijst er ook op dat Kims vader, Kim Jong-ill, al langer in beeld was voor hij leider werd. "Kim Jong-un daarentegen werd pas twee jaar voor hij leider werd in 2011 aan de Noord-Koreaanse bevolking geïntroduceerd."

Geheim

Maar dit benadrukt nogmaals hoe Noord-Korea eigenlijk continu in het geheim te werk gaat. "Als je in Noord-Korea bent, doe je enkel jouw eigen job. Je kijkt niet naar links of rechts", zegt Foster-Carter. Met andere woorden: degenen die iets moeten weten, zullen het ook weten, de anderen niet. Zo gaat het ook met de verjaardag van Kim Jong-un.