Japan breidt sancties tegen Noord-Korea uit

08u25

De eerste minister van Japan, Shinzo Abe. Noord-Korea In het conflict rond het Noord-Koreaanse ballistische en nucleaire programma heeft Japan de sancties tegen het communistische buurland uitgebreid. De regering heeft beslist om de activa van negentien bijkomende Noord-Koreaanse bedrijven te bevriezen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tokio.

De betrokken bedrijven zijn actief in de financiële, olie- en steenkoolsector. Volgens een woordvoerder van de Japanse overheid zijn de nieuwe sancties een reactie op de recente test door Noord-Korea van een nieuw type intercontinentale ballistische raket. De Japanse premier Shinzo Abe beloofde toen al de druk op Noord-Korea op te voeren.

Ontvoeringen

Japan ligt ook nog in conflict met Noord-Korea over een reeks ontvoeringen in de jaren '70 en '80. Zeventien Japanners werden ontvoerd door het regime om Noord-Koreaanse spionnen Japans te leren. Pyongyang betwiste jarenlang iets te maken te hebben met de verdwijningen.

Pas in september 2002 gaf de toenmalige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il de ontvoeringen toe. Al zei Noord-Korea wel dat ze 13 mensen hadden ontvoerd, geen 17. Vijf van hen konden terugkeren, aldus de toenmalige leider van Noord-Korea. Volgens Pyongyang zijn de acht andere gestorven en waren er geen verdere ontvoeringen, maar dat gelooft Tokio dus nog steeds niet. Er is echter nog geen vooruitgang geboekt in de opklaring van de ontvoeringen, aldus de Japanse regering.