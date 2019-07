In Noord-Korea vermiste Australische student terecht: “Hij is veilig” IB TT

04 juli 2019

07u11

Bron: Reuters 0 Noord-Korea De Australische student Alek Sigley, die vermist was in Noord-Korea, is vrijgelaten door het regime. Dat zegt de Australische premier Scott Morrison, die eraan toevoegde dat Sigley het land inmiddels heeft verlaten. “Alek is veilig en maakt het goed.” De 29-jarige student die in Pyongyang Koreaanse literatuur studeerde en er toeristische rondleidingen organiseerde, werd sinds vorige week dinsdag vermist.

Gevreesd werd dat hij opgepakt zou zijn, wat inderdaad het geval bleek te zijn. “Alek Sigley is door de Democratische Volksrepubliek vrijgelaten”, bevestigde de Australische premier Scott Morrison vanmorgen. “Hij is veilig en in orde. Hij heeft het land intussen verlaten en is veilig aangekomen”, aldus de premier, die in het midden liet waar Sigley precies naartoe gereisd is. Volgens de website NK News zou Sigley onderweg zijn naar Tokio en maakte hij een tussenstop in Beijing.

De student is naar verluidt de enige Australiër die permanent in Noord-Korea woonde. Hij studeerde daar Koreaanse literatuur aan de Universiteit van Pyongyang. Ook heeft Sigley in 2013 het bedrijf Tongil Tours opgericht, dat zich specialiseert in rondleidingen in de geïsoleerde dictatuur.

Vrienden hadden Sigley vorige week als vermist opgegeven. Het is nog onduidelijk wat hem precies is overkomen. Zweedse diplomaten zouden de kwestie namens Australië hebben aangekaart bij de Noord-Koreaanse autoriteiten. Morrison bedankte Zweden voor de hulp bij het regelen van de vrijlating van zijn landgenoot.

“Fascinerend land”

De vrijgelaten student noemde Noord-Korea in 2017 nog een fascinerend land. “Er bestaat in de wereld geen ander land zoals Noord-Korea”, zei hij tegen ABC. Hij stelde toen ook dat het niet gevaarlijk is om naar Noord-Korea te gaan. “Als we dachten dat het onveilig was, zouden we stoppen met deze rondleidingen.”

De Noord-Koreaanse autoriteiten hebben al eerder westerse bezoekers opgepakt, zoals de Amerikaanse toerist Otto Warmbier. Noord-Korea stuurde hem na anderhalf jaar detentie in comateuze toestand naar zijn thuisland, waar hij enkele dagen later overleed.

Reisadvies

De Australische regering, die net als veel andere westerse landen geen diplomatieke missie in het geïsoleerde land heeft, verbiedt haar burgers niet om naar Noord-Korea te reizen, maar vraagt hen wel om “de noodzaak om naar het land te reizen te heroverwegen”. Dat reisadvies is het meest ernstige na een verbod, en betekent dat er levensbedreigende risico’s kunnen verbonden zijn aan een reis naar een land.