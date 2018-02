Historisch: Kim Jong-un nodigt Zuid-Koreaanse president uit voor gesprek avh

10 februari 2018

08u08

Bron: Belga 3 Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in uitgenodigd om binnenkort deel te nemen aan een top in de hoofdstad Pyongyang. Dat meldt Seoel vandaag.

Kim schrijft in die brief bereid te zijn Moon "zo vroeg als mogelijk" te ontmoeten. Moon is niet meteen ingegaan op het voorstel. Hij vraagt dat "de goede voorwaarden" voor zo'n bezoek vervuld worden, en roept daarom het Noorden op de dialoog met Washington te versterken.

De Olympische winterspelen in Pyeongchang zorgen dus voor enige beweging tussen de twee Korea's. Volgens Zuid-Korea maakte Kim Yo-jong, de jongere zus van de Noord-Koreaanse sterke man, de uitnodiging over tijdens gesprekken in de ambtswoning van de Zuid-Koreaanse president. Die gesprekken werden bijgewoond door nog meer hooggeplaatste Noord-Koreanen, zoals het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Yong-nam. Die laatste heeft enkel een protocollaire functie.

De zus van Kim is het eerste lid van de al drie generaties over Noord-Korea heersende Kim-familie die Zuid-Korea bezoekt.

In een brief aan Moon schreef Kim dat hij de relaties tussen de twee Korea's wil verbeteren. Als Moon ingaat op de uitnodiging, wordt het de derde top tussen de twee landen. Enkel in 2000 en 2007 was er al een ontmoeting tussen de toenmalige Zuid-Koreaanse president en Kims vader, Kim Jong-il, elke keer in Pyongyang.

Later vandaag wonen de Zuid-Koreaanse president en zijn Noord-Koreaanse ambtgenoot de eerste match van het Koreaanse vrouwelijke ijshockeyteam bij. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap, op basis van een mededeling van de Zuid-Koreaanse president. De twee staatshoofden zullen hun team aanmoedigen in de match tegen Zwitserland. Of ook Kims zus de match zal bijwonen, is niet duidelijk.

Het is de eerste keer in 27 jaar dat een "herenigde" sportploeg het samen opneemt tegen een ander land. Vrijdag, tijdens de openingsceremonie, defileerden atleten van de twee landen al samen.

