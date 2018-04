Haar ster blijft rijzen: vrouw Kim Jong-un krijgt status van first lady in Noord-Korea KVDS

16 april 2018

13u09

Bron: Business Insider, NK News, UPI 0 Noord-Korea Ze kwam al prominent in beeld tijdens de eerste buitenlandse reis van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un naar China en kreeg daar lovende commentaren op haar voorkomen. En nu rijst haar ster ook in eigen land nog wat meer. De Noord-Koreaanse media – die door de staat worden gerund – verwezen voor het allereerst naar Ri Sol-ju als ‘first lady’ in plaats van ‘kameraad’ en dat zou volgens experts een poging zijn om het koppel als ‘normaal’ ‘first couple’ neer te zetten.

Het was het Korean Central News Agency (KCNA) dat de titel als eerste gebruikte, toen Ri zaterdag een voorstelling bijwoonde van het Nationaal Ballet van China. Dat is op bezoek in Noord-Korea. In het verslag wordt naar haar verwezen als ‘vereerde first lady’ of ‘gerespecteerde first lady’. En er werd nog een speciale werkwoorduitgang toegevoegd, die haar belang nog vergrootte. Volgens een tweet van Korea-expert Peter Ward van NK News gaat het om een aanspreking die normaal gezien voorbehouden is voor de grote leiders van Noord-Korea.

Propaganda

Ter vergelijking: er waren nog andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig op het optreden, zoals de hooggeplaatste militair Choe Ryong Hae, het hoofd van de nationale inlichtingendienst Kim Yong Chol en de zus van Kim Jong-un – Kim Yo-jong – die de dienst propaganda leidt. Zij kregen allemaal de aansprekingstitel ‘kameraad’, wat op een lagere status duidt dan de aanspreking van Ri.

Volgens het Amerikaanse persbureau UPI zou de nieuwe aansprekingstitel van Ri kunnen wijzen op een poging om Noord-Korea voor te stellen als een ‘normale’ staat met een traditioneel ‘first couple’. Tijdens een meeting tussen Kim en een afgezant van Zuid-Korea in maart zou Ri ook al naar Kim hebben verwezen als ‘mijn echtgenoot’, wat erg verschilt van de manier waarop dat vroeger gebeurde en wat een poging kan zijn om hun relatie te ‘normaliseren’.

Drie kinderen

Over Ri is weinig geweten. Ze werd in 2012 door de staatsmedia in Noord-Korea geïdentificeerd als de vrouw van de leider. Volgens documenten van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst zou ze 28 zijn en drie kinderen hebben met Kim. Noord-Korea heeft die info nooit officieel bevestigd.

Meer over Noord-Korea

politiek

China