Groot machtsvertoon van VS: honderden oorlogsvliegtuigen en supersonische bommenwerpers moeten Noord-Korea doen bibberen IVI

11u39

Bron: The Independent, AP 0 rv Noord-Korea Na de rakettest van Noord-Korea vorige week reageert de Verenigde Staten met een serieus machtsvertoon boven Zuid-Korea. Ook het Zuid-Koreaanse leger doet mee aan de militaire oefening. Honderden oorlogsvliegtuigen van beide landen oefenen zo op een aanval van Noord-Korea. De Noord-Koreanen noemen de legeroefening " roekeloze oorlogshysterie van oorlogszuchtige imperialisten".

De Amerikanen hebben ook een B-1B supersonische bommenwerper ingezet. Het oorlogsvliegtuig is de laatste tijd wel vaker gebruikt om Noord-Korea te waarschuwen. De B-1B was in de jaren ’80 ontworpen om nucleaire wapens te vervoeren, maar sinds midden jaren ’90 is het toestel omgebouwd en vervoert het gewone oorlogswapens.

“Met de militaire oefeningen tonen de Amerikaanse en Zuid-Koreaanse luchtmacht dat het in staat is om Noord-Korea te straffen wanneer we worden bedreigd met nucleaire wapens en raketten”, klinkt het in een mededeling van het Zuid-Koreaanse leger.

Noord-Korea is niet gediend met het machtsvertoon van de Amerikanen. “De oorlogszuchtige imperialisten van de Verenigde Staten vergroten het risico op een nucleaire oorlog in de regio door hun roekeloze oorlogshysterie”, zo was gisteren te horen op de staatstelevisie. Nog volgens de zender is de militaire oefening “een repetitie van de VS voor een invasie van Noord-Korea”.