Geen olie meer, geen geldoverdracht, geen investeringen: EU treft Noord-Korea met nieuwe sancties FT

17u07

Bron: Belga 0 Photo News Een goedlachse Kim-Jong Un in het Nuclear Weapons Institute, waar hij ingelicht wordt over Noord-Korea's nieuwe kernwapens. Noord-Korea De Europese Unie heeft nieuwe sancties getroffen tegen Noord-Korea, als een aanvulling op en een versterking van de sancties van de VN-Veiligheidsraad. Het gaat onder meer om een volledig verbod op investeringen in het land.

De sancties komen er wegens "de aanhoudende dreiging voor de internationale vrede en stabiliteit" die van Noord-Korea uitgaat en werden vandaag goedgekeurd op de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg. Het is hun bedoeling de druk op Pyongyang verder op te voeren en het land ertoe aan te zetten zijn internationale verplichtingen na te komen.



Zo wordt er een volledig verbod op Europese investeringen in de Noord-Koreaanse economie ingevoerd. Tot nu was dat verbod beperkt tot sectoren als wapenindustrie en mijnbouw. Er mogen ook geen geraffineerde aardolieproducten en ruwe olie meer aan Noord-Korea worden verkocht.



Persoonlijke geldoverdrachten zullen in plaats van 15.000 euro nog maximaal 5.000 euro mogen bedragen. De EU meent dat dit geld aangewend wordt voor het kernwapen- en ballistische programma van Pyongyang.

Sanctielijst

Om de geldoverdrachten naar Noord-Korea verder te bemoeilijken, zullen de werkvergunningen voor Noord-Koreaanse onderdanen in Europa niet worden verlengd, behalve voor vluchtelingen en andere personen die internationale bescherming genieten.



De EU besliste tot slot om drie personen en zes entiteiten toe te voegen aan haar Noord-Koreaanse sanctielijst. Daarop staan nu in totaal 41 personen en tien entiteiten. De nieuwe sancties gaan onmiddellijk in.