Geen kernproeven meer mogelijk in Noord-Korea? Testsite deels ingestort kv

25 april 2018

22u27

Bron: BBC, news.com.au 3 Noord-Korea Het Noord-Koreaanse k ernwapentestgebied Punggye-ri is deels ingestort. Dat hebben Chinese onderzoekers vastgesteld. De site is daardoor mogelijk onbruikbaar. Dat zou betekenen dat Kim Jong-uns belofte om voorlopig geen kernproeven te doen eerder kan ingegeven zijn door noodzaak dan door goede wil.

Punggye-ri is gelegen in het bergachtige noordoosten van Noord-Korea. In een tunnelnetwerk onder Mount Mantap worden er al sinds 2006 kernproeven uitgevoerd. Bij de laatste tests in september vorig jaar werd de site getroffen door een reeks naschokken die volgens seismologen een deel van Mount Mantap deden instorten.

Onderzoekers van de Chinese Universiteit voor Wetenschap en Technologie zullen hun bevindingen eerdaags publiceren in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters. Zij stelden vast dat er acht en een halve minuut na de test in september een bijna verticale instorting was.

Niet meer bruikbaar?

"De instorting heeft er vermoedelijk voor gezorgd dat de ondergrondse infrastructuur onder Mount Mantap niet meer geschikt is voor toekomstige kernproeven", luidt het op de website van de universiteit.

In het uiteindelijke intercollegiaal getoetste artikel vellen de wetenschappers echter geen oordeel over de bruikbaarheid van het testgebied. Daarin stellen ze dat "de instorting van de testsite noopt tot continue opvolging van mogelijke lekken van radioactief materiaal."

Professor Wen Lianxing, de hoofdauteur van het onderzoek, vertelde aan de Wall Street Journal dat de conclusie over de leefbaarheid van de site niet zou besproken worden in het artikel zelf.

Een tweede studie van Chinese wetenschappers, waaronder Experts van het Chinese Bureau voor Aardbevingen, stelden eveneens vast dat de naschokken van september leidden tot een instorting. In hun studie, die vorige maand gepubliceerd werd in Geophysicial Research Letters zegge de onderzoekers echter niet of de site nog gebruikt wordt of dat er sprake is van een mogelijke besmetting van het grondwater.