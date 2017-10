Fotograaf in Noord-Korea: "Leger rijdt met trucks uit WOII en loopt met nepwapens rond" 11u25

Bron: Daily Mail, Independent 0 REUTERS De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bezoekt de militaire academie Mangyongdae. Noord-Korea De troepen van Kim Jong-un in Noord-Korea zijn absoluut niet klaar voor een oorlog. Dat beweert een toerist die door het land trok en foto's heeft om dit te bewijzen. Trucks uit WOII, slapende soldaten langs de kant van de weg en nepwapens staan op de gevoelige plaat. Aan de andere kant vrezen experten dan weer dat de Noord-Koreaanse leider voornamelijk inzet op het grote geschut met biologische wapens die ontzettend veel schade kunnen aanrichten.

Kim Jong-un blijft harde taal spreken tegenover westerse wereldleiders, vooral de Amerikaanse president Donald Trump moet het ontgelden. Dit maakt dat de hele wereld voor een kernoorlog op het Koreaanse schiereiland vreest. Maar nieuwe foto's tonen een heel andere kant van het verhaal. De fotograaf trok naar Mount Kumgang en de stad Wonsan en zag daar trucks uit de Tweede Wereldoorlog, voertuigen die veel te zwaar geladen waren, vrouwelijke soldaten op hoge hakken, er zouden zelfs soldaten met valse wapens gespot zijn. Ook was de man verbaasd door vermoeide troepen die langs de kant van de weg sliepen. Aan de Britse krant Daily Mail zegt de toerist dat haast geen enkele soldaat in het land klaar leek voor de strijd.

AFP

Back-up

Noord-Korea is erg streng op de verspreiding van foto's door toeristen, agenten en gidsen verwijderen vaak beelden van camera's wanneer reizigers de grens oversteken. Deze beelden werden echter op een camera met twee geheugenkaarten bewaard, de man had dus altijd een back-up van de foto's. "Online had ik veel gelezen over de gidsen die dagelijks je camera doorzoeken en het toestel controleren wanneer je het land verlaat. Dus had ik een camera meegenomen waar twee kaarten in zaten, dus zelfs wanneer ik foto's verwijderde had ik nog een reservekopie. Maar mijn gidsen hebben zelfs nooit naar mijn foto's gekeken."

Anthrax en pokken

Deze nieuwe foto's staan in schril contrast met de internationale waarschuwingen over de militaire strategie van Kim Jong-un. Zo vrezen Amerikaanse experts van het Belfer Centrum in Harvard Kennedy School dat Noord-Korea biologische wapens aan het ontwikkelen is. De New York Post publiceerde een artikel met de plannen van het regime om ziektes niet alleen te verspreiden via raketten, drones, vliegtuigen, maar zelfs via rugzakken. 200.000 soldaten kregen een speciale opleiding om deze wapens te kunnen bedienen. Volgens het Belfer centrum werden deze stoffen ontwikkeld in biologische onderzoekerslabo. "Het is erg waarschijnlijk dat antrax en de pokken nu al als biologisch wapen gebruikt worden. De Noord-Koreaanse soldaten werden namelijk al gevaccineerd tegen de pokken. De Amerikaanse soldaten die in Zuid-Korea gestationeerd zijn, zijn al beschermd tegen pokken en antrax."

AP De Noord-Koreaanse troepen tijdens een militaire oefening.

Veel doden

Volgens een audit in 2015 door het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie beschikt Noord-Korea over 13 types van biologische middelen die binnen 10 dagen als wapens kunnen ingezet worden. "Antrax en de pokken zijn de meest waarschijnlijke producten om in een mogelijke chemische oorlog ingezet te worden. Maar het gaat ook om ziekteverwekkers die pest, cholera en botulisme kunnen veroorzaken. Antrax kan op erg korte termijn veel slachtoffers maken. En je hebt maar een kleine hoeveelheid nodig om de helft van een dichtbevolkte stad om te brengen. Deze wapens kunnen niet alleen tienduizenden doden veroorzaken, maar ook paniek creëren en een hele samenleving platleggen."

Het rapport voegt eraan toe dat het erg moeilijk is om de militaire uitrusting en mogelijkheden van Noord-Korea in te schatten omdat Kim Jong-un op veel verschillende paarden gokt. "Nucleaire programma's kunnen gecontroleerd worden door het aantal nucleaire proeven en het succes van rakettesten in kaart te brengen. Maar de ontwikkeling van biologische wapens gebeurt achter gesloten deuren. Vaak worden deze stoffen ook voor de landbouw gebruikt, waardoor het moeilijk is om dit van buitenaf te controleren."

REUTERS