Experts namen lichaamstaal Trump en Kim Jong-un onder de loep: "Ze probeerden elk in hun eigen stijl dominantie te tonen" avh

12 juni 2018

11u32

Bron: Daily Mail, VTM Nieuws, Mirror 0 Noord-Korea Het was een historisch moment vanochtend toen Donald Trump 13 seconden lang de hand schudde van Kim Jong-un. “We hadden een fantastische ontmoeting”, zei Trump achteraf. Maar lichaamstaal verraadt vaak meer details dan iemand wil prijsgeven, daarom namen experts de lichaamstaal van zowel Trump als Kim onder de loep.

De Amerikaanse lichaamstaalexpert Patti Wood bekeek nauwkeurig de eerste momenten tussen Trump en Kim. Zij zag twee gelijken, ook al probeerden zowel Trump als Kim hun dominantie te tonen, elk in hun eigen stijl.

Uit het moment vlak voor de handdruk valt al veel af te leiden, zegt Wood. “Beide leiders stappen met een gelijke snelheid op elkaar af, wat wijst op een gelijkheid van macht.” Maar toen stak Trump als eerste zijn hand uit: “Hij strekte zijn arm om nog groter te lijken dan hij al is.”

“Normaal steekt de persoon met de minste macht eerst de hand uit, het is interessant dat Trump die beweging gebruikt als een dominante zet”, zegt Wood. Vervolgens raakte Trump met zijn linkerhand de arm van Kim aan, een beweging die hij ook al gebruikte bij de presidentiële debatten. “Wie de ander bij de bovenarm neemt, wordt aanzien als de winnaar van het debat, nog voor het zelfs begonnen is. “Volgens ons brein heeft Trump dus al gewonnen.”

Geen 'Trumpshake'

De handdruk zelf was lang en stevig, maar van de typische ‘Trumpshake’ was geen sprake. Normaal schudt de president abnormaal hard de hand van andere leiders, maar nu hield hij het bij een zachtere handdruk, wat ook wijst op een gelijke verhouding tussen beide leiders. Bovendien is het niet duidelijk wie eerst losliet. “Wie eerst loslaat, verliest normaal gezien het machtsduel”, zegt Wood. Trump wacht doorgaans tot de tegenpartij loslaat, maar dat was hier niet het geval.

Westen vs. Oosten

Volgens mensen in het westen komt Trump dus over als de meest dominante en machtigste persoon, maar dat ligt wellicht anders voor mensen in het oosten. Want Kim Jong-un reageerde amper op de aanraking van de Amerikaanse president. Hij bewoog amper en hield een stevige houding aan: “Terughoudendheid is een teken van macht in veel Aziatische culturen”, zegt Wood. “Aan diplomaten wordt geleerd dat ze zo weinig mogelijk aanrakingen moeten doen in Aziatische landen.”

Trump sprak Kim ook toe tijdens de handdruk, hoewel ze tolken nodig hadden om te communiceren. Maar de spreker is niet altijd de meest dominante, zegt Wood. “Door te zwijgen toont Kim op zijn manier zijn macht.”

Zenuwachtige Kim Jong-un

VTM Nieuws-journalist Robin Ramaekers volgt de top in Singapore vanop de eerste rij. Hij zag een wat zenuwachtige Kim Jong-un: “Volgens analisten heeft hij 36 keer geademd in 42 seconden, wat wil zeggen dat Kim toch wat nerveus was”, zegt Ramaekers. “Andere analisten zeggen dat het te wijten is aan zijn corpulentie. Nog opvallend: Kim leek redelijk groot. Volgens sommigen had hij verhoogde schoenen aan om met zijn 1m70 toch een beetje in de buurt te komen van de reusachtige Trump.”